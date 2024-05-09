خالد الجندي: "لو الوالدين ما ربوش ولادهم يبقى ملهمش فضل عليهم" - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، أن الله سبحانه وتعالى تحدث في القرآن عن بر الوالدين بقوله (وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا)، لافتًا إلى أن القرآن الكريم ذكر في الآية فضل الوالدين وخصها في التربية.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة تحت عنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء: "لو الأب والأم معملوش دور التربية يبقى ملهمش أى فضل على الأبناء، لا أكل ولا شرب ولا نادى ولا تدريبات ولا مدارس أجنبية ولا هدايا والمشكلة في التربية، ولما أراد القرآن أن يمدح لقمان كل اللي عمله لقمان أنه رب ابنه".

وأضاف: "وظيفة الأب والأم مش توفير الأكل والشرب إنما التربية وعلامات التربية 3 حاجات أن يحسن اسمه واختيار أمه وأن يعلمه شيء من القرآن، فالقرآن يعلمك كيف تصل إلى الله وبنشوف آباء علموا ابنائهم كل العلوم واللغات إنما مش بيعرف يقرأ الفاتحة ولا يصلي ركعتين لله، أولادكم أمانة عرفوهم على ربنا".