والد "كارولين" طالبة الجيزة: "مش هتصالح غير لما أطمن على بنتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

كشف "مرقس فريد" والد الطالبة "كارولين" تفاصيل جدية عقب تعرض طفلته لحروق من الدرجة الثانية داخل فناء مدرسة دار الحنان بحي فيصل في الجيزة، وذلك إثر سكب مياه ساخنة على وجهها وكتفها الأيمن، حال تواجدها رفقة زملائها داخل المدرسة قبل بدء أمتحانات نهاية العام الدراسي بالصف السادس الإبتدائي.

وأضاف"مرقس" في تصريحات لـ "الخليج 365"، أنه تقدم بشكوى ضد المدرسة أمام الشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم، موضحًا أن الإدارة التعليمية بالجيزة خلال تواصلها معه شددت على عدم التهاون في الواقعة ومجازاة مرتكبها "كله هيتحاسب وحق بنتك مش هيروح". وفق والد الطفلة.

وأوضح الأب؛ أن إدارة المدرسة أبلغت أن وراء ارتكاب الواقعة موظفة في شؤون العاملين بالمدرسة وليس "مُعلمة" "مش عارفين مين اللي عمل كده في بنتي!"، في حين أن إدارة المدرسة لم تتواصل معه بعد الواقعة بشأن إصابه ابنته.(محدش كلمني من بعد ما أخدت بنتي ورحت بيها على المستشفى).

وأشار"مرقس" إلى أنه حرر محضراً بقسم العمرانية بالجيزة يتهم فيه المدرسة بإصابة ابنته حال تواجدها، وذلك بعدما تلقت العلاج اللازم في إحدي المستشفيات الخاص.

وأفاد والد "كارولين" أن ابنته تمر بحالة نفسية وجسدية سيئة بعد تعرضها للحرق أمام زملائها وأن الطبيب أخبره بحالتها الصحية فضلا على ذلك أنها تحتاج إلى فترة علاجية نحو 3 أسابيع نتيجة الحروق موكداً أنه لم يتهاون في ضياع حق ابنته "مش هتنازل عن حق بنتي غير لما اطمن عليها الأول".

وكشف التقرير الطبي المبدئي الظاهري، أن الطالبة "كارولين" تعرضت لحروق من الدرجة الثانية في الوجه والكتف الأيمن، حيث عُرضت الحالة على أخصائي تجميل الذي حدد فترة العلاج بحوالي 3 أسابيع لحين الشفاء من الحروق .