كرم جبر: مصر أعطت حماس فرصة ذهبية بظهورها كطرف أساسي في المفاوضات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أن الأحداث الجارية في فلسطين تشكل خطرا كبيرا مشابها لما حدث خلال النكبة الفلسطينية عام 1948.

وقال "جبر" خلال استضافته في برنامج "مانشيت" مع الإعلامي جابر القرموطي على شاشة CBC، إن الشعب الفلسطيني عاصر الكثير من الصعوبات والتضحيات على مدار السنوات الـ 75 الماضية.

وشدد على ضرورة التعامل بحرص وجدية مع المبادرات الدولية للتفاوض لتفادي نتائج خطيرة محتمل ظهورها في المستقبل القريب.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه يتوقع أن يكون الأسبوع القادم حاسماً وجدياً في تاريخ الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وتوقع جبر، بأن إسرائيل ستجد صعوبة كبيرة في كسر المقاومة والعقيدة القتالية لحركة حماس، وأشاد بالجهود المصرية لإعطاء الفرصة لحماس لتكون طرفا أساسيا في مفاوضات وقف إطلاق النار، وعلى حماس أن تستغل الفرصة الراهنة لإحياء حلم "حل الدولتين"

ودعا الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كافة الأطراف للتعاون والعمل معا لإنجاز المبادرة المصرية لوقف العنف وإنهاء الأزمة بأسرع وقت ممكن.