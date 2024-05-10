الجيزة: الانتهاء من رصف وإعادة تخطيط وتطوير الشوارع حول محطة مترو "وادي النيل" -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف محافظة الجيزة، عن الانتهاء من رصف وإعادة تخطيط وتطوير الشوارع حول محطة مترو وادي النيل"، بمنطقة المهندسين؛ تمهيداً للافتتاح خلال أيام.

وأعلنت وزارة النقل، بدء التشغيل التجريبى بالركاب لمحطات "التوفيقية حتى جامعة القاهرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، صباح الأربعاء المقبل الموافق 15 مايو 2024، وذلك للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث "3C".

ويشمل تشغيل محطات الخط الثالث للمترو، بحسب بيان "النقل"، على 5 محطـات منهم 3 محطات نفقية هي "التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول"، ومحطة سطحية وهى بولاق الدكرور ومحطة علوية وهي جامعة القاهرة".

وكان "الخليج 365"، انفرد بنشر تفاصيل وموعد افتتاح محطات الخط الثالث الجديدة للركاب.

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