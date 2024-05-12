طعن زوجته في بيت أبوها.. الإعدام شنقا لقاتل زوجته أمام طفلتها بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

أصدرت الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، حكمًا بالإعدام شنقًا ضد "محمود.م" المتهم بقتل زوجته أمام طفلتها بترسا، بعد ورود رأى الشرعي للمفتي في إعدامه، وفق ما أكده حسن عبد المؤمن محامي ورثة المجني عليها.

شُكلت هيئة الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد مصطفي الجنزوري، وعضوية المستشارين محمد أنور عبد الفتاح أبو سحلي، و بهاء محمد عطية.

أسندت النيابة العامة للمتهم "محمود.م"، في القضية رقم 20877 لسنة 2023 جنايات الطالبية، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث قتل زوجته طعنًا بسكين أمام طفلتها "رودينا" داخل مسكن والدها بسبب خلافات بينهما على مبالغ مالية "جمعية"، وفي وقت سابق أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات العاجلة.

استمعت النيابة العامة لأقوال المتهم "محمود. م" الذي أدلي باعترافات تفصيلية عن الجريمة: "كنت عايز فلوس وهي كان معاها فلوس الجمعية ومرضيتش تديني.. روحتلها بيت أبوها واتخانقت معايا، وأخدت الفلوس منها وضربتها بسكينه".

وكانت النيابة العامة، صرحت بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية بعد توقيع الكشف الطبي على الجثمان لتحديد أسباب الوفاة.

تلقت غرفة عمليات الجيزة بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بقيام شاب بقتل زوجته داخل منزل والدها طعنا بسكين.

انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وتبين أن المجني عليها تعيش مع أهلها بعد أن تركت منزل الزوجية بسبب الخلافات بينهما.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرت قرارها السابق.