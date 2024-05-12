توفت والدته وزوجته غادرت المنزل.. شاب يتخلص من حياته في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تخلص بائع من حياته شنقًا لمروره بأزمة نفسية عقب ترك زوجته لمنزل الزوجية بالجيزة.

تلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق داخل شقته بدائرة القسم.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة بائع مشنوق في السقف.

قالت أسرة المتوفى إنه كان يعاني من أزمة نفسية عقب ترك زوجته للمنزل ووفاة والدته، ولم يتهموا أحدا في الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.