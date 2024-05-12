تأييد المشدد من 10 إلى 15 سنة للمتهمين بقضية صيدلي حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أيدت محكمة النقض، اليوم الأحد، أحكام السجن المشدد من 10 سنوات إلى 15 سنة على المتهمين بالتسبب في وفاة صيدلي حلوان ولاء زايد.

ورفضت المحكمة الطعن المقدم من المتهمين.

كانت محكمة أول درجة عاقبت 7 متهمين (10 سنوات لمتهمين و15 سنة لـ5 متهمين) في واقعة احتجاز وتعذيب المجني عليه ولاء زايد لإرغامه على تطليق زوجته الثانية ما أدى لسقوطه من شرفة منزله ووفاته.

نسبت النيابة إلى المتهمين السبعة ارتكابهم جرائم استعراض القوة وتلويحهم بالعنف (البلطجة) واستخدامه ضد المجني عليه ولاء سعيد مصطفى زايد (صيدلي مقيم بمنطقة حلوان)، بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.

وأظهرت التحقيقات أن 6 من المتهمين اقتحموا مسكن الصيدلي المجني عليه، بإيعاز من زوجته الأولى وهي المتهمة الأولى في القضية وتدعى "ر. ح" (صيدلانية) إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية.

وشملت الاتهامات قيام المتهمين باحتجاز المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه، حيث انهالوا عليه ضربا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.