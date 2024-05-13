بث مباشر.. الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح موسم حصاد القمح بـ"مستقبل مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم افتتاح موسم حصاد القمح 2024 بمشروع "مستقبل مصر" بمنطقة محور الضبعة بحضور عدد من الشخصيات العامة وكبار رجال الدولة.

ويقع المشروع على امتداد طريق محور روض الفرج - الضبعة الجديد، وهو الطريق الذي أُنشئ ضمن المشروع القومي للطرق بطول ١٢٠ كم وعمق ٦٠: ٧٠ كم، ويبعد ٣٠ دقيقة عن مدينة السادس من أكتوبر، تم تقسيم المشروع إلى عدد ٦٠ طريق طولي، ٣٥ طريق عرضي مقسمة إلى قطع متساوية كل قطعة ١٠٠٠ فدان.

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