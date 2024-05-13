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ضبط تشكيل عصابي لبيع المواد البترولية في السوق السوداء بالأقصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن مباحث الأقصر، برئاسة العميد عاطف أبو الوفا مدير إدارة البحث الجنائي بالأقصر، من ضبط مالك محطة وقود، سائق "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة إسنا لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في بيع المواد البترولية بالسوق السوداء، بأزيد من السعر الرسمي، أثناء استقلالهما سيارة نقل مُحمل عليها 5 طن سولار بدون أوراق أو فواتير.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في المواد البترولية وبيعها بالسوق السوداء.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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