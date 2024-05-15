"الآثار" تكشف حقيقة اكتشاف هيكل ضخم بالقرب من هرم خوفو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

كشفت وزارة السياحة والآثار، حقيقة ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي وبعض مواقع الصحف الإلكترونية، من قيام إحدى البعثات الأثرية باكتشاف مجسم أو هيكل ضخم بجوار هرم خوفو الأكبر.

وأكد أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، في بيان اليوم الثلاثاء، عدم صحة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية.

وأشار إلى أن هناك بعثة أثرية يابانية من جامعة وسيدا كانت قد قامت بعمل مسح أثري راداري خلال موسم حفائر العام الماضي (2022- 2023)، بعد حصولها علي موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، وذلك بموقع الجبانة الغربية بمنطقة أهرامات الجيزة.

وأضاف: أسفرت أعمال المسح الأثري الراداري في إبريل 2023، عن وجود تجويف داخل الأرض دون معرفة ما هيئته أو إذا كان فارغاً أو يحتوي على شئ بداخله، لذلك قام المجلس الأعلى للآثار بتشكيل بعثة أثرية مصرية يابانية لعمل الحفائر الأثرية بموقع التجويف.

وتابع: تقوم البعثة حاليا بأعمال الحفائر وحتى الآن لم تُسفر هذه الأعمال عن أي اكتشافات أثرية جديدة بالمنطقة.

وأكد مدير عام آثار الهرم أنه فور انتهاء البعثة من أعمالها سوف تقوم بعمل تقرير مفصل بنتائج هذه الحفائر سواء بالسلب أو الإيجاب ورفعه للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.