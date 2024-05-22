شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يختتمون الامتحانات غدا بمادة الهندسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، غدا الأربعاء ، امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي 2023/ 2024، بمادة الهندسة، وذلك بعد أداء الأمتحان اليوم فى مادتى الجبر والإحصاء والتربية الفنية وذلك حسب جدول إمتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، الإمتحان فى مواد اللغة العربية والتربية الدينية، والدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية والكمبيوتر، والعلوم، الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

ويؤدى 201372 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية بالقاهرة (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع والدولية ) فى 8007 لجنة، من بينهم 190377طالب وطالبة بالاعدادية العامة (96322 طالب ، و طالبة) ، و413 طالبًا وطالبة بالاعدادية المهنية، و123 طالبًا وطالبة بالاعدادية الرياضية، و82 طالبًا وطالبة ضعاف السمع، و57 طالبًا وطالبة مكفوفين ، و3048 طالبًا وطالبة دمج ، كما تضم لجنة مستشفي 57357 ( 11 ) طالبًا وطالبة، والدولية طالبًا وطالبة.