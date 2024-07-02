الامارات | منها وقاية العظام.. 6 أسباب ستدفعك لتناول البصل يوميًا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُضيف البصل نكهة رائعة إلى العديد من أطباق الطعام. وسواء كنت تُحبّ تناوله نيئًا أو مطبوخًا، تتمتع هذه الخضار الجذرية بفوائد صحيّة كثيرة، بحسب ما ذكره موقع "Cleveland Clinic" الإلكتروني بأميركا.

أبرزها:

انخفاض خطر الإصابة بالسرطان

الوقاية من الحالات المزمنة

الحماية من أمراض القلب

وقاية العظام

محاربة البكتيريا

المساعدة على الهضم

وينتمي البصل إلى الفصيلة النرجسية، وفقًا لما أشار إليه الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أميركا.

ويشمل مركبات كيميائية وفيرة، مثل "الأليسين" و"الكيرسيتين" و"الفيسيتين" ومركبات كبريتية أخرى، مثل "ثاني كبريتيد ثنائي الأليل" و"ثلاثي كبريتيد ثنائي الأليل".

كما أظهر البصل ومكوناته الرئيسية بجرعات محددة الكثير من الفوائد، بما في ذلك خصائص مضادة للأكسدة، ومصادة للميكروبات، ومضادة لقرحة المعدة، ومضادة لفرط حمض يوريك الدم.

وتحتوي حبّة البصل متوسطة الحجم، على ما يلي:

45 سعرة حرارية

11 غرامًا من الكربوهيدرات

3 غرامات من الألياف

غرام واحد من البروتين

5 مليغرامات من الصوديوم

وتشمل المُغذّيات التالية:

34 مليغرامًا من الكالسيوم

28.5 ميكروغرام من حمض الفوليك

0.31 مليغرامًا من الحديد

0.2 ميكروغرام من المنغنيز، وهو ما يُعادل حوالي 10% من القيمة اليومية

190 مليغرامًا من البوتاسيوم

0.26 مليغرامًا من فيتامين "ب-6"

12 مليغرامًا من فيتامين "سي"، وهو ما يُعادل 20% من القيمة اليومية

أوضح موقع "Better Health Channel" الإلكتروني الرسمي التابع لحكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية أن البصل يمكن أن يساعدك في الحماية من السرطان، كغيره من النباتات العشبية الأخرى، مثل الثوم، والنعناع، والريحان، والمريمية.

ويتميز البصل في كونه خالٍ من الدهون والكوليسترول.

ويحتوي على نسبة عالية من فيتامين (سي)، وهو مصدر جيد للألياف الغذائية، بحسب ما ذكرته وزارة الزراعة وخدمات المستهلك في فلوريدا (FDACS).