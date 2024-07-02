شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تحظر دخول 99 مواطنًا كنديًا.. ماذا فعلت أوتاوا؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، منع 99 مواطنًا كنديًا من دخول روسيا كـ"إجراء مضاد".

وأوضحت أنه هذا جاء عقب سلسلة أخرى من موجات العقوبات المناهضة لروسيا، التي أعلنها نظام رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو. العلاقات الروسية الكندية وذكرت الخارجية أن ترودو يرغب في كسب ود واشنطن، ويقدم الدعم المعنوي للسلطات الموالية للنازية في كييف.

وبينت أن الـ 99 مواطنًا كنديا يشاركون بنشاط في وضع وتنفيذ مسار أوتاوا الرسمي المعادي للروس. اتهامات روسية لكندا وأشارت الخارجية إلى أن "روسيا تقليديا تتبنى موقفًا وديا تجاه الشعب الكندي ولديها الكثير من الروابط المشتركة معه.

وأضافت: كما تفصل بين نخبتها السياسية الحالية، التي تزرع الكراهية تجاه أي شخص يتحدى النظام العالمي القائم على الليبرالية العالمية، وبين الكنديين العاديين بمشاكلهم وتطلعاتهم.

