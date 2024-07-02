منذ 7 أكتوبر.. استشهاد 153 صحفيًا فلسطينيًا في غزة

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 269 على التوالي إلى 37900 شهيدًا ونحو 87060 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 23 فلسطينيًا وإصابة 91 بجروح، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود عشرات الشهداء لم يتمكنوا من انتشالهم، لعدم توافر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل معدات الإنقاذ من تحت المنازل والبنايات المدمرة.