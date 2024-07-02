شكرا لقرائتكم خبر عن منذ 7 أكتوبر.. استشهاد 153 صحفيًا فلسطينيًا في غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 153، في عمليات استهداف مباشرة من قوات الاحتلال للكوادر الصحفية، بهدف حجب الجرائم المرتكبة والمستمرة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأفادت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بأن الاحتلال الإسرائيلي دمر خلال عدوانه على غزة 86 إذاعة وشبكة تلفزة، ومقرات وكالات الأنباء الفلسطينية كافة.
كما استهدف منازل وعائلات العديد من الصحفيين، ودفع عدد كبير منهم للنزوح والعيش في خيام.
37900 شهيدًا
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 269 على التوالي إلى 37900 شهيدًا ونحو 87060 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 23 فلسطينيًا وإصابة 91 بجروح، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وأكدت وجود عشرات الشهداء لم يتمكنوا من انتشالهم، لعدم توافر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل معدات الإنقاذ من تحت المنازل والبنايات المدمرة.