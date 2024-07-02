الرئيس الصيني يغادر في زيارة دولة إلى كازاخستان وطاجيكستان

غادر الرئيس الصيني شي جينبينغ بلاده في رحلة تستمر حتى السبت يحضر خلالها قمة إقليمية ويجري زيارتي دولة لكلّ من كازاخستان وطاجيكستان. وافادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). إنّ الرئيس غادر الصين يرافقه كلّ من وزير الخارجية وانغ يي وعضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني تساي تشي. وأوضحت شينخوا أنّ شي سيحضر خلال رحلته هذه الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون والذي ينظّم في أستانا. والأعضاء الدائمون في منظمة الأمن والتعاون هم كازاخستان والهند والصين وقرغيزستان وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، وقد انضمت إليهم العام الماضي إيران.

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