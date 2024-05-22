شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل توضح عدد المحاور بمنطقة أبو غالب ونسب التنفيذ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة النقل، فى بيان لها، الوزارة تعمل على إلغاء المعديات الخطرة وغير الامنة على الرياحات ومن أهمها الرياح البحيري والرياح الناصري واستبدالها بمحاور مرورية وكبارى سيارات وكبارى مشاه.

وأضافت الوزارة أنه يجرى حاليا إنشاء 3 محاور مرورية عرضية على هذة الرياحات وهي ( محور القطا –محور ابوغالب- محور تلا/ طنوب) وكذلك جارى انشاء 4 كباري سيارات على الرياحات ( استكمال كوبري تقاطع الدائري الاقليمي عند الخطاطبة – كوبري البريجات – كوبري ابوالخاوي – كوبري كفر بولين ).

وتابعت: كما يتم تنفيذ 6 كباري مشاه ( كوبري دمشلي – كوبري عزبة السد – كوبري الصواف – كوبري زاوية البحر – كوبري ابوخطوة – كوبري منشأة مهنا ) وتم نهو 5 كباري منها.

وتشهد منطقة أبوغالب (التى شهدت حادث المعدية اليوم) إنشاء 2 محور للسيارات أحدهما عند منطقة الحادث وهو محور ابوغالب ووصلت نسبة تنفيذه 50 % والاخر محور القطا جنوب موقع الحادث بمسافة 10 كم ووصلت نسبة تنفيذه 15%.

كما تجدر الإشاره إلى أنه يوجد كوبرى مشاه (كوبرى وردان) على مسافة 2 كم من موقع الحادث وكذلك يوجد كوبرى نكلا للسيارت على مسافة 20 كم جنوب موقع الحادث بالاضافة الى كوبرى تقاطع الطريق الدائرى الاقليمى مع طريق (المناشى –الخطاطبة) على مسافة 10 كم شمال موقع الحادث.



المحاور بمنطقة أبو غالب



المحاور والكبارى القائمة



المحور على النيل



جانب من المحور على النيل



جانب من المحور



جانب من محور أبو غالب



جانب من مشروع محور القطا



صور المشروع



محور أبو غالب على النيل



محور أبو غالب



محور القطا على النيل



مشروع المحور



مشروع محور القطا على النيل