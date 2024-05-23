شكرا لقرائتكم خبر عن "جورنال السويس".. مشروع تخرج يطلقه طلاب قسم الصحافة بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق مجموعة من طلاب قسم الصحافة والنشر الرقمي، بكلية الإعلام و تكنولوجيا الاتصال جامعة السويس، موقعاً إلكترونياً، تحت عنوان "جورنال السويس"، ضمن مشروعات تخرج كلية الإعلام للعام الجامعي 2023/2024.

ويتكون فريق موقع "جورنال السويس" من "همسة ضياء الدين، منى محمود، أمنية محمد، روان رضا، سارة لطفي، هدير إيهاب، ياسمين محمد" تحت إشراف الدكتور حسين ربيع رئيس قسم الصحافة والنشر الرقمى والدكتورة مى سعيد، المدرس المساعد بالقسم.



طلاب السويس

ويهدف موقع "جورنال السويس" إلى توفير منصة إلكترونية يرى المواطن نفسه من خلالها عن طريق نشر أخر الأخبار و الأحداث التي تشهدها محافظة السويس بدقة و عمق من جميع الزوايا، مع تعريف الجمهور العام بثقافة المدينة و تاريخها الطويل و عاداتها المختلفة، و ما تشتهر به في مجال الفنون و الرياضة فضلاً عن الأكلات الشهيرة التي تختص بها المحافظة عن غيرها، فيتكون المشروع من 6 أقسام أساسية و هي قسم رحلتي و الخاص بتناول أشهر الأماكن السياحية بالمدينة، قسم حكاوي و المعني بعرض وقائع و قصصاً مميزة من قلب المحافظة، قسم حواديت القناة و الذي يختص بعرض تاريخ المحافظة و قصة كفاحها، وأما قسم أوف سايد فهو للأحداث الرياضية التي تتضمنها المدينة، بالإضافة إلى قسم السمسمية و هو أحد أقسام الموقع المميزة و المعنية بعرض فلكلور المدينة و فنونها الشعبية الفريدة، و أخيراً قسم هنا جامعة السويس الذي يسعى إلى تقديم أخر أخبار الجامعة و فعالياتها المختلفة على مدار العام.

و ينطلق المشروع في إطار جهود الدولة لتنشيط السياحة الداخلية في محافظات مصر المختلفة، وحث الناس على زيارتها بشكل أكبر، و جاء ذلك متفقاً مع اختيار الطالبات لشعار "رحلتنا في بلد الغريب" في إشارة إلى ما تشتهر به المحافظة من توافد الغرباء إليها من كل محافظات مصر بهدف الدراسة أو العمل أو السياحة، و ذلك من خلال عرض مجموعة من المضامين الإعلامية الجديدة التي تعزز التفاعل بين الجمهور و الموقع الإلكتروني بالاعتماد على عرض قدر كبير من المضامين المرئية المصورة إلى جانب النصوص المكتوبة في محاولة لتغذية الجانب البصري للقارئ، مع تقديم أشكال متنوعة من البودكاست و المحتوى المقدم عن طريق استخدام التقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي الذي يتناول الموضوعات و التقارير باستحداث أشكال و قوالب جديدة.