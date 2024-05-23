شكرا لقرائتكم خبر عن هل الوقت الحالى مناسب لشراء الذهب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع استقرار أسعار الذهب في السوق المصري على عكس ما كان يحدث في الماضى من ارتفاعات غير مبررة في أسعار المعدن الثمين، أكد ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب أن أسعار الذهب حاليا في السوق المصري تتقرب من السعر العالمي، وبالتالي مناسبة لمن يريد شراء المعدن الثمين، حيث سيحصل على منتج بسعر عادل بدون مغالاة .

جدير بالذكر أن البنك الاحتياطي الفيدرالي أبقى أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماعه الأخير، بينما لا يزال رئيس البنك جيروم باول يشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في عام 2024 وسينتظر المتداولون لمعرفة ما إذا كان هذا هو الحال بين باقي أعضاء البنك الفيدرالي خاصة بعد العديد من التصريحات الأخيرة لهم التي تشير إلى رغبتهم في بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.