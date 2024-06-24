عمرو أديب منتقدًا زيادة تخفيف الأحمال لـ3 ساعات: "بعتوا لنا البيان ودخلوا المغارة"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

انتقد الإعلامي عمرو أديب، إعلان مركز التحكم القومي بالكهرباء، عن زيادة مدة تخفيف الأحمال الكهربائية في مصر إلى ثلاث ساعات بسبب نقص إمدادات الوقود والغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء.

وأشار أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، إلى أنه لم يتم إبلاغ المواطنين بهذا القرار قبل حدوثه، وأنه حدث بشكل مفاجئ بينما كانوا محاصرين داخل المصاعد الكهربائية مع عائلاتهم وأطفالهم.

وأضاف مقدم "الحكاية"، أنه رغم قدرة محطات الكهرباء في مصر على إنتاج طاقة كهربائية تتجاوز المطلوب، فإن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فشلت في الحفاظ على الجدول الزمني المعلن لتخفيف الأحمال، والذي كان يفترض ألا يتجاوز ساعتين.

وتساءل أديب عن سبب تمديد فترة التخفيف إلى ثلاث ساعات كاملة دون سابق إنذار، وهل هذا يعتبر احترامًا للشعب المصري واحتياجاته اليومية؟، مضيفًا: "الريس قال للوزراء خدوا الناس معاكم، هل شعبنا لا يستحق حتى الاعتذار، هيا دي طريقة التعامل مع الشعب الصبور، هل الدولة تدير الأزمة صح؟".

وطالب الإعلامي عمرو أديب الحكومة المصرية بضرورة تقديم اعتذار رسمي للشعب المصري عن هذا الإجراء المفاجئ وغير المتوقع، وخاصةً أن ذلك يأتي في ظل موجة حر شديدة تمر بها البلاد منذ يومين، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين يعانون أصلاً من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.

وأكد أديب على أهمية إدارة هذه الأزمة بطريقة صحيحة وفعالة، والعمل على إيجاد حلول جذرية ومستدامة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة والكهرباء في مصر، متابعًا: "بلاش نظرية جناح الفراشة لما بتقطع الكهرباء الحياة بتنقطع، ولما بترجع تاني المية والتليفون والإنترنت مبترجعش، لا أحد من مجلس الوزراء أو وزارتي الكهرباء والبترول يريد التحدث، دول بعتوا لنا البيان ودخلوا في المغارة".