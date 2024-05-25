أكاديمية الشرطة تنظيم ورشة عمل تدريبية للكوادر الإدارية بالمجالس القومية المتخصصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة بمقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية" ورشة العمل التدريبية الـ 36 الموجهة للكوادر الإدارية بالمجالس القومية المتخصصة "المجلس القومي لـ"المرأة - الأشخاص ذوى الإعاقة - حقوق الإنسان - الطفولة والأمومة" تحت عنوان "دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدولة" بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

واستهدفت الدورة عدد من الموضوعات المختلفة المتصلة بالأمن القومي من أبرزها تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع ومشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط - حرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة - آليات وأدوات هدم الدول من الداخل "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية، تخريب الاقتصاد والتدخلات الخارجية والتمويل الأجنبي للأنشطة الهدامة" - استخدام مواقع التواصل الإجتماعي لتزييف الوعي وإثارة الرأي العام - الإعلام الموجه ودوره في إسقاط الدول من الداخل - جهود الدولة المصرية في كافة المجالات لمواجهة تلك المخططات.

ويُعد تنظيم هذه الورشة استمراراً للدور الرائد الذي تضطلع به وزارة الداخلية في مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.

وجاء ذلك استمراراً لدور وزارة الداخلية الهام للمشاركة في تنمية الوعى المجتمعي والتحصين الفكري لاسيما في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها الأمن القومي المصري.