دفاتر زواج وطلاق مزيفة.. "المأذون المزيف" في قبضة أمن الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

سقط أحد الأشخاص في قبضة رجال مباحث الإسكندرية، لقيامه بانتحال صفة "مأذون شرعي"، وإنشاء مكتب وهمي بالإسكندرية.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بالإسكندرية بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في انتحال صفة "مأذون شرعي" وإنشاء مكتب وهمي كائن بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، قام بالاتفاق مع بعض المواطنين على تسليمهم عقود زواج وطلاق صورية للاستفادة منها فى عدة مجالات وتحصله على كميات كبيرة من عقود الزواج والطلاق الرسمية الممهورة بخاتم شعار الجمهورية وإزالة كافة البيانات المدونة بها بأسلوب مُبتكر بإستخدام مادة كيميائية سائلة مع الاحتفاظ بخاتم شعار الجمهورية الأصلي والبصمات عليها، وإعادة تدوين بيانات عملائه بتلك العقود مما يكسبها الصفحة الرسمية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته 4 أكلاشيهات مطموسة - كمية من الأقلام الحبر ألوان مختلفة ومجموعة من الأدوات تستخدم فى مزاولة مهنة مأذون شرعى - كمية من أصول الشهادات والمستندات مزورة ومعدة للتزوير "خالية البيانات" - دفاتر قيد وقائع الزواج والطلاق وإفادات زواج وشهادات صحية لراغبى الزواج "خالية البيانات" - عدد من الكروت الشخصية بأسم أحد الأشخاص – كمية من الأصول والصور من المحررات الخاصة بعملائه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.