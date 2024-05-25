ضبط مخدرات بقيمة 16 مليون جنيه في 4 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط بؤر إجرامية بعدد من المحافظات وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 16 مليون جنيه

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات أمن "الإسماعيلية، أسوان، الإسكندرية، كفر الشيخ" قيام بؤر إجرامية تضمنت عدة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بحوزتهم كميات من المواد المخدرة بقصد ترويجها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط عنصرين بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 94 كيلو جرام – الخامات والأدوات المستخدمة في إعادة التدوير – ميزان حساس - بندقية آلية وعدد من الطلقات – 10 خزينة آلية.

وتم ضبط عنصرين بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، وبحوزتهما 2 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 15 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من الأقراص المخدرة – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات – 2 سلاح أبيض – ميزان حساس.

كما تم ضبط عنصرين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزتهما 80 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات.

وضبط عنصرين بدائرة مركز شرطة فوة بكفر الشيخ، وبحوزته 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد محلى وطلقتان.

وتم ضبط عنصرين بدائرة قسم شرطة دسوق بكفر الشيخ، وبحوزته 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد خرطوش وعدد من الطلقات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 16.825 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة.