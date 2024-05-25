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الرئيس السيسي: لو أخذت ثمن الكهرباء الحقيقية سعرها هيضاعف مرتين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: لو أخذت ثمن الكهرباء الحقيقية سيتضاعف ثمنها مرتين.

وأضاف "السيسي"، خلال خلال كلمته بافتتاح مشروعات توشكى بالوادي الجديد: لو المواطن بيدفع جنيه هيدفع اتنين وتلاتة - حال الحصول على ثمن الكهرباء الحقيقي.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر مركز المنارة، وذلك لافتتاح عدد من المشروعات بجنوب الوادي.

ويمكن متابعة البث المباشر لوقائع افتتاح المشروعات الجديدة، من خلال الرابط التالي:

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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