علشان تشتغل 24 ساعة لازم أخلي ثمنها الضعف.. الرئيس السيسي يكشف أسباب أزمة الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، بإيضاح أسباب انقطاع الكهرباء الحقيقية للمواطنين، قائلًا:" اتكلموا وقولوا للناس، ليه الكهرباء بتقطع، لو أنا أخذت ثمن الكهرباء الحقيقي، سأضاعف ثمنها مرتين، طيب الغلبان هيروح فين؟ أقطع الكهربا ولا أغليها؟".

وأضاف "السيسي"، لو المواطن بيدفع جنيه هيدفع اتنين وتلاتة - حال الحصول على ثمن الكهرباء الحقيقي.

وتابع رئيس الجمهورية: لو بتدفع 100 جنيه في الشهر لو هديك الكهرباء بسعرها هتدفع 300 جنيه، وإحنا مش بنعمل كده.

وأكمل "السيسي": بتحمل المسؤولية أمام الله وأمامكم، وعلشان الكهرباء تشتغل 24 ساعة، لازم أخلي ثمنها ضعف ثمنها الحالي مرتين تلاتة، والكلام مش وليد النهاردة، بل وليد ممارسات بقالها سنين.

كما تابع الرئيس السيسي: كان ممكن الكهرباء تشتغل 24 ساعة و 48 والمحطات موجودة لكن علشان تشتغل محتاجة الوقود، بس هنجيب منين وبكام.

وأكد "السيسي"، خلال خلال كلمته بافتتاح مشروعات توشكى بالوادي الجديد، على ضرورة استخدام نظم الري الحديثة لتقليل استهلاك المياه بالمشروعات.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر مركز المنارة، وذلك لافتتاح عدد من المشروعات بجنوب الوادي.

ويمكن متابعة البث المباشر لوقائع افتتاح المشروعات الجديدة، من خلال الرابط التالي: