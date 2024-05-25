اتحاد الكتاب والصحفيين الإسبان يمنح زاهي حواس جائزة رجل العام- (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

اختار اتحاد الكتاب والصحفيين الإسبان عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس"، لجائزة رجل العام لسنة ٢٠٢٤.

ومنح "ماريانو بالاثين" رئيس اتحاد الكتاب والصحفيين الإسبان الدرع للدكتور زاهي حواس، وذلك أثناء زيارتهم للقاهرة، وضم الوفد ٤٥ صحفي وكاتب إسباني، جاء ذلك بحضور المستشار حمدي ذكي المستشار السياحي بإسبانيا، والخبير السياحي عطية يمني.

وقال "بالاثين" رئيس اتحاد الكتاب والصحفيين الإسبان أن لقاء "حواس" كان حلما واليوم أصبح حقيقة، لأنه وبحق فرعون علم المصريات على المستوى الدولي، ونحن في انتظار إعلانه لخبر القرن باكتشافه المنتظر لمقبرة نفرتيتى.

وقال المستشار السياحي حمدي ذكي إنني كنت أتصدى للتنشيط السياحى أثناء عملي كمستشار سياحى بالولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وإسبانيا وعملت علي توظيف السينما للتعريف بحضارة مصر القديمة، وكان زاهي حواس الداعم الأول لجهودى وكان كثير التردد علي لوس انجلوس مقر مكتب تنشيط السياحة الذى كنت أديره.

و قال الخبير السياحي "عطيه يمني" أن وفد الصحفيين الأسبان سعداء بنجاح الرحله لمصر وبتواجد وتكريم الدكتور زاهي حواس.

وقال الدكتور زاهي حواس، إن اكتشاف المدينة الذهبية المفقودة في مدينة الأقصر حازت على المرتبة الأولى عالمياً بين أفضل عشرة اكتشافات أثرية لعام 2021 لمجلة Archaeology Magazine، ما يعزز عمل البعثات الأثرية في تلك المدينة التي أسسها الملك المصري أمنحتب الثالث، بينما ازدهرت في عهد الملك الذهبي الشاب توت عنخ آمون.

وكشف "حواس"، عن أنّ مشروع اكتشاف الأهرامات «سكان بيراميدز»، والخاص باكتشاف ممر بطول 9 أمتار داخل هرم خوفو، يؤدي إلى غرفة الدفن، واصفا هذا الكشف بأنه أهم كشف أثري حدث خلال القرن الـ21 في منطقة أهرامات الجيزة، وأن البعثة سوف تستكمل عملها خلال شهر يوليو.

وأضاف: إننا نعمل في مقبرة الملك رمسيس الثاني وتم العثور على البئر الخاص بالمقبرة والذي وصل عمقه إلى أكثر من 9 أمتار تحت سطح الأرض، مشيرًا إلى أنه يعتبر من أغرب الآبار الخاصة بالمقابر الملكية حيث إنه يعتبر الوحيد الذي يوجد بكل ركن من أركانه ثلاثة نقوش وفصول من كتب العالم الآخر، الأمر الذي يرجح أن للبئر وظيفة دينية.

وأوضح "حواس" أننا نبحث الآن عن مقبرة الملكة نفرتيتي في الأقصر، وهرم الملك حوني بسقارة.