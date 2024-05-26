"زراعة الشيوخ" تطالب برؤية واضحة بشأن التصنيع الزراعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم من المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس اللجنة بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن وزارات الزراعة والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والتموين.

وأكد النائب محمد السباعي، وكيل اللجنة، أهمية ملف التصنيع الزراعي، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، التي تتطلب إعادة النظر في شكل الاستفادة من الموارد الزراعية المتاحة.

وأضاف أن القطاع الزراعي يُعد من القطاعات ذات الفرص الاستثمارية الكبيرة في الفترة الحالية، داعيًا للوقوف على ما تقدمه الدولة من دعم لقطاع التصنيع الزراعي وكيفية التوسع فيه، وتوفير الأراضي اللازمة له بمختلف المحافظات.

وشهد الاجتماع استعراض ممثلى الوزارات، جهودهم في مجال التصنيع الزراعي، حيث أشار الدكتور إسحاق مراد الحديدي رئيس بحوث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إلي الاعتماد بشكل كبير علي النباتات العطرية والطبية، مطالبا بالتوسع في زراعة تلك النباتات وزيادة حجم الاستثمارات فيها، نظرا لأنها مطلوبة في السوق العالمى.

فيما استعرضت نورهان النواوى، أخصائي إدارة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تجربة تطوير عدد من أنشطة التصنيع الزراعي في برنامج تنمية الصعيد بالتعاون مع البنك الدولي.

وعقب النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، بأن تلك الجهود لاترقي للمستوى المأمول، مطالبا برؤية واضحة للتصنيع الزراعي تشمل تحديد الاحتياجات علي مستوى المستثمر الصغير وكذلك المستثمر الكبير، ليكون هناك توصيات معبرة عن الواقع.

وأيده في ذلك النائب عبدالفتاح دنقل عضو لجنة الزراعة، مشيرا إلى أن تلك الجهود ليس لها صدى على أرض الواقع، وأن هناك معوقات تواجه المصنعين تتسبب في إغلاق المصانع.

وأكد النائب محمود أبو سديرة، أهمية وجود رؤية عامة أولا وخطة للاستثمار ودراسة اقتصادية للتصنيع الزراعى.

وتساءل النائب عمرو أبو السعود أمين سر لجنة الزراعة، عن الدور الذى تقوم به تلك الجهات والوزارات لتشجيع التوسع في أنشطة التصنيع الزراعي.

وقررت اللجنة استكمال مناقشتها في ذلك الملف، في اجتماع قادم بحضور وزارات التخطيط والمالية وكذلك ممثلي الوحدة الاقتصادية ووحدة الإنتاج الداجنى والإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة.