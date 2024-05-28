شبح البطالة يدفع شابا ورجلا للرحيل شنقا في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهى شاب حياته شنقًا في الهرم غرب الجيزة هربًا من ضائقة نفسية أضحى أسيرها رغم محاولات علاجه.

تلقى العقيد هاني الحسيني مفتش فرقة الهرم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب عشريني داخل شقة بدائرة القسم.

العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب وجه ضباط المباحث الجنائية بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساتها والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

معاينة الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم توصلت إلى أن "فارس.س." 23 سنة، يرتدي ملابسه كاملة تتدلى جثته من حبل مثبت بسقف غرفته وأنه أقدم على التلخص من حياته لمروره بأزمة نفسية.

في توقيت متزامن، تلقى مأمور قسم الجيزة إخطارًا مماثلا لرجل اختار الرحيل شنقًا هربًا من شبح البطالة التي عانى ويلاتها مؤخرًا بسبب إدمانه للمخدرات، وخلصت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.