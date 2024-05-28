الشيخ سلطان القاسمي يفوز بجائزة "المبدعين العرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، رئيس المجلس الأعلى للثقافة، أسماء الفائزين بجائزة النيل، عن فروع الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

وفاز في جائزة النيل عن فرع الفنون، المخرج محمد فاضل، وفي فرع الآداب، فاز الشاعر محمد إبراهيم أبوسنة، أما في فرع العلوم الإجتماعية، فاز الدكتور محمد صابر عرب.

أما جائزة النيل للمبدعين العرب، فقد حاز عليها الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة.

وكان قد ترشح لجائزة النيل في مجال الفنون، وتتضمن جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، المخرج محمد فاضل، والفنانة فريدة فهمي.

وفي مجال الآداب، وتتضمن جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، تم ترشيح الشاعر محمد إبراهيم أبوسنة، والناقد الدكتور محمد عبد المطلب، أما في مجال العلوم الاجتماعية، والتي تضم جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، فتم ترشيح الدكتور أحمد عبد الله زايد، والدكتور محمد صابر عرب.