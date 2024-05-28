انطلاق أول أفواج الحج البري من ميناء نويبع.. وتوجيهات من وزير النقل (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه وزير النقل كامل الوزير، بتقديم التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام، ورفع درجة الاستعداد بصالات السفر والوصول، وتجهيز الصالات بخدمات الإذاعة، وصور خاصة بمناسك الحج بالشاشات، ونظافة الميناء بالداخل والخارج، مع توفير كراس خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتكريس جميع إمكانيات الميناء لصالح الحجاج والمسافرين.

جاء ذلك خلال متابعة وزير النقل، إجراءات سفر أول فوج من حجاج بيت الله الحرام على متن العبارة "آيلة"، وعلى متنها 128 حاجًا و3 حافلات.

وشدد الوزير على ضرورة التزام شركات السياحة والتوكيل الملاحي بمواعيد الحجز (سفر/ وصول)، وتوفير طاقم طبي وسيارتي إسعاف لنقل الحالات الطارئة للمستشفى وسيارة مطافئ بقرية الحجاج؛ تحسبا لأي طارئ.

وتم تدشين غرفة عمليات بميناء نويبع البحري وربطها بمركز عمليات الهيئة، للوقوف على الإجراءات العملية والتشغيلية، وتذليل الصعوبات الواردة لحجاج بيت الله الحرام، بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء وأعضاء "مجتمع الميناء" وشركة الجسر العربي؛ لتقديم التسهيلات وسرعة إنهاء الإجراءات وتجهيز قرية الحجاج وتسهيل إجراءات سفر ووصول الحجاج، كما قامت اللجنة العليا للتفتيش البحري بالتنسيق مع هيئة الميناء والحجر الصحي بإنهاء إعمال التفتيش على العبارات المشاركة في موسم الحج، ومتابعة تنفيذ الشروط والضوابط الخاصة بتنظيم عمل العبارات والالتزام بتعليمات تأمين الركاب.

وأنهت هيئة موانئ البحر الأحمر استعداداتها بميناء نويبع البحري؛ لبحث إجراءات الاستعداد لموسم الحج البري، الذي سيشهد مغادرة 6000 حاج و144 حافلة حج، وجرت تلبية الطلبات المقدمة من أعضاء "مجتمع الميناء"؛ للظهور المشرف اثناء موسم الحج مع التشديد على تقديم التسهيلات المطلوبة، لحسن سير العمل واتخاذ القرار المناسب، ومتابعة خط سير الحجاج بداية من قدومها الى مدينة نويبع وحتى صعودهم العبارة.

كما تفقد أعضاء غرفة العمليات استعداد صالات السفر والوصول، والتثبت من التنسيق بين إدارة الميناء وشرطة الميناء، لتنظيم دخول الحمالين الى الميناء سعت دخول العبارات للموانئ، مع تواجد عدد مناسب من الحمالين بالزي الموحد امام مداخل صالة السفر قبل دخول الاتوبيسات و لعدم استغلال الحمالين للركاب.