وزير التموين: الأمن الغذائي أصبح أولوية على أجندة الدول كافة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، ضرورة التنسيق وإحداث التوازن بين الأجهزة الرقابية الخاصة بسلامة الغذاء وبين تشجيع الابتكار وزيادة الاستثمار في الأنشطة الغذائية لتحقيق أمن غذائي صحي ومستدام ، منوها بأن الأمن الغذائي أصبح له أولوية على أجندة كافة الدول، مشيرا إلى ضرورة دعم كافة الابتكارات الصناعية والزراعية وأحدث النظم المستخدمة.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات احتفالية اليوم العالمي لسلامة الغذاء الذي تنظمه الهيئة القومية لسلامة الغذاء اليوم وتستمر للغد تحت عنوان"الأنظمة الغذائية الحديثة كمحفز للابتكار والاستثمار في قطاع إنتاج الغذاء".

وشدد المصيلحي على ضرورة أن تكون الأجهزة الرقابية متماشية مع كل ما يحدث في هذا المجال وأن تضع سلامة الغذاء للمواطن الهدف الأساسي والرئيسي لها.

وأضاف أنه يجب أن يكون الغذاء مسؤولية الجميع وليس فقط الجهات الرقابية أو القطاع الصناعي أو الزراعي العامل بها ، بل أن المواطن والمستهلك هو عنصر أساسي لتحقيق سلامة الغذاء، مشيرا إلى ضرورة وضع رؤية متكاملة تشارك فيها جميع الأطراف لتحقيق الهدف المنشود وهو تقديم غذاء صحي آمن.