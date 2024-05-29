"خلص عليه بطوبة".. عامل ينهي حياة ابن عمه في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهى شخص حياة ابن عمه مهشم الرأس بسبب خلافات بينهما بمنطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة شخص إثر ادعاء مشاجرة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن مشادة كلامية نشبت بين الضحية "رامي محمد" وابن عمه تطورت إلى مشاجرة.

المتهم اعتدى على ضحيته بالطوب ليسقط جثة هامدة وتمكن رجال المباحث من ضبطه مع إيداع الجثة ثلاجة المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.