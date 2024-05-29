مدبولي: إلغاء الدعم "غير صحيح".. والدولة ملتزمة بتوفيره للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه تابع على مدار اليومين الماضيين ردود الفعل بشأن الدعم، إذ كان حريصًا جدا على سماع كافة الآراء ووجهات النظر، مشددا على أن الحديث عن إلغاء الدعم "غير صحيح على الإطلاق".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الدولة ملتزمة بتوفير الدعم، لكن كل ما تفعله الدولة هو ترشيد الإنفاق على الدعم، لافتا إلى أن الدولة لجأت إلى تخفيف الأحمال في الكهرباء بسبب التكاليف العالية التي تنفقها الدولة على هذا القطاع.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.