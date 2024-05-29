بتخفيضات 40%.. الداخلية تطلق المرحلة 26 لمبادرة "كلنا واحد" بداية من 1 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قررت وزارة الداخلية إطلاق فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة "كلنا واحد" اعتباراً من 1 يونيو 2024 ولمدة شهر؛ لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية.

وتعلن وزارة الداخلية، إطلاق فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة (كلنا واحد) إعتباراً من 1 يونيو 2024 ولمدة شهر وذلك تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 %، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وتم التوسع في أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة بإضافة أسواق تجارية كبرى وموردين لحوم وخضار وفاكهة وتجار "جملة وتجزئة"، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (2254 منفذ) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1026) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.