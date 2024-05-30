السيسي يدعو إلى معالجة جذور القضية الفلسطينية في منتدى التعاون العربي الصيني ببكين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

في كلمته الافتتاحية في منتدى التعاون العربي الصيني في بكين، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تبني المجتمع الدولي موقفًا حازمًا لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة وإنهاء الحصار على قطاع غزة، مشيرًا إلى التقدير العربي للسياسات الصينية المستمرة تجاه القضية الفلسطينية.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية التصدي لكل محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن السلام والاستقرار الإقليمي والدولي لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال المعالجة الشاملة لجذور القضية الفلسطينية، بتوفير حل دائم عبر قبول حق الفلسطينيين في الدولة المستقلة وتحقيق حل الدولتين.

وأضاف السيسي، "إنني أدعو جميع أطراف المجتمع الدولي الفاعلة للاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة والعمل بشكل فوري ومستدام لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لإنهاء حالة الحصار الإسرائيلية".

وختم كلمته بالتأكيد على ضرورة العمل الجاد والفوري لتحقيق السلام والاستقرار من خلال إقرار حل الدولتين والاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، مشددًا على أنه لا سبيل للوصول إلى السلام إلا من خلال المعالجة الجذرية للقضية الفلسطينية.