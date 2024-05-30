4 حالات اختناق وسط جحيم مخزن بلاستيك بالبدرشين (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص بحالة اختناق في حريق مخزن بلاستيك مركز البدرشين جنوب الجيزة، اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من مخزن بشارع عباس عناني.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور المركز.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل مخزن بلاستيك أسفل عقار مكون من ثلاثة طوابق، مما أسفر عن سقوط 4 مصابين بحالة اختناق نتيجة الدخان.

الدفاع املدني تمكن من السيطرة على الحريق وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدده، ونقل المصابون الأربعة إلى مستشفى البدرشين المركزي للعلاج.