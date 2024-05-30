"أبو بناتي طلع شمال".. أم تتهم زوجها بهتك عرض ابنتيه في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أب بلا قلب، افتقر إلى أسمى معاني الأبوة، تجرد من المشاعر الإنسانية وراح يشبع شهوته منتهكًا عرض فلذتي كبده في غياب زوجته لتكتشف فعلته وتبلغ الشرطة.

تفاصيل الجريمة دونها طاقم النوبتجية بالقسم القريب من أهرامات الجيزة. سيدة بالكاد تستجمع قواها دلفت إلى مكتب المأمور تطلب تحرير محضر ضد زوجها "أبو بناتي طلع شمال".

استمع الضباط لأقوال الشاكية لتكشف عن الطامة الكبرى، زوجها استغل غيابها واعتدى جنسيًا على ابنتيه دون رحمة أو شفقة لتشكو إحداهما بعد عودتها للمنزل وتوقع عليها كشف ظاهري تبين معه إصابتها بجهازها التناسلي.

كلمات الزوجة صدمت الضباط، وجه رئيس مباحث الهرم معاونه بسرعة ضبط الأب الذي لم ينكر جريمته، وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بحبسه وعرض الطفلتين على الطب الشرعي.