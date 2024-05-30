برلماني: كلمة السيسي في منتدى التعاون العربي الصيني حملت رسائل قوية وحاسمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني، بحضور الرئيس الصيني وعدد من القادة العرب.

وأكد "الكحيلي"، في بيان الخميس، أن كلمة الرئيس حملت رسائل قوية وحاسمة ومنها دعوة المجتمع الدولي لضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

وقال "الكحيلي"، إن كلمة الرئيس السيسي ركزت على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل من العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر، مشيدًا بتأكيد الرئيس السيسي خلال الكلمة على أنه لا يوجد سبيل للوصول إلى السلام والاستقرار الإقليمي والدولي المنشودين، إلا من خلال المعالجة الشاملة لجذور القضية الفلسطينية، بالالتزام الجاد والفوري بحل الدولتين، والإقرار للفلسطينيين بحقهم المشروع في الحصول على دولتهم المستقلة.

وأكد أهمية كلمة الرئيس السيسي خاصة فيما يتعلق بالأمن المائي، وأنها تمثل قضية أمن قومي لا يمكن العبث به، حيث بها رسائل واضحة بشأن العشر سنوات من المفاوضات مع الجانب الإثيوبي بشأن قضية سد النهضة حيث قال الرئيس السيسي: "واسمحوا لي هنا بمعاودة التنويه لأهمية وضع قضية الأمن المائي العربي على رأس أولويات التعاون المستقبلي في إطار "المنتدى العربي - الصيني" نظرا لما تحمله هذه المسألة من مخاطر ترقى إلى حد التهديد الوجودي، وطالبنا الحكومة الإثيوبية على مدار أكثر من 10 سنوات بالانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يؤمن لأجيال الحاضر والمستقبل بالدول الثلاث حقها في الحياة والتنمية أخذًا بعين الاعتبار أننا لن نسمح بكل ما من شأنه العبث بأمن واستقرار دولنا وشعوبنا".