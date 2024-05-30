"أخوها شاف صورتها مع صديقها".. مصرع فتاة قفزت من الطابق الثامن بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهدت منطقة المرج بالقاهرة، مصرع فتاة بعدما أقبلت على إنهاء حياتها بالقفز من الطابق الثامن.

بينت التحريات الأولية للواقعة أن الفتاة لجأت إلى التخلص من حياتها بعدما شاهد شقيقها صورة لها مع صديقها بالمرج.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة لفتاة بعد سقوطها من مرتفع عال بمنطقة المرج.

مباشرة انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة طالبة في الصف الأول الثانوي، وتبين قفزها من الطابق الثامن بعد نشوب مشادة كلامية بينها وبين شقيقها الذي أخذ هاتفها بسبب وجود صورة لها مع صديقها، وتم تحرير محضر بالواقعة.