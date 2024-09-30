شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التربية والتعليم: أداء الطلاب المهام الدراسية داخل المدرسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

واصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم، جولاته الميدانية بزيارة 6 مدارس بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة؛ لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالعام الدراسى الجديد 2024,2025.

ورافق الوزير خلال جولته، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والدكتور ناصر الجندى مدير إدارة حدائق القبة التعليمية.

واستهل الوزير محمد عبد اللطيف، زيارته بمدرسة "النقراشى الإعدادية بنين" التابعة لحدائق القبة التعليمية، والتى تضم 1876 طالبا، وحضر الوزير طابور الصباح، كما تفقد عددا من الفصول، وتضمنت الجولة التفقدية للوزير مدارس حدائق القبة الابتدائية والتى تضم 425 طالبا وطالبة، ومدرسة أحمد ماهر الرسمية لغات والتى تضم 1650 طالبا وطالبة، ومدرسة هارون الرشيدى الإعدادية بنات والتى تضم عدد 645 طالبة، ومدرسة حافظ إبراهيم الإعدادية بنين والتى تضم عدد 665 طالبا، ومدرسة مصر الحديثة الرسمية المتميزة والتى تضم عدد 2040 طالبا وطالبة.

وتفقد الوزير خلال زيارته فصول المدارس، لمتابعة تنفيذ الإجراءات والآليات المعلنة المتعلقة بتقليل الكثافات وسد العجز في المعلمين وتطبيق أعمال السنة بمختلف مراحل النقل.

وحرص الوزير خلال زيارته على التحدث مع الطلاب حول شرح المعلمين ومدى فهمهم للدروس، كما اطلع على كراسات الحصة، والواجب.

وفي هذا الإطار، وجه الوزير بتطبيق القرارات المنظمة للتقييمات وأعمال السنة؛ وشدد على أداء الطلاب المهام الدراسية داخل المدرسة، موجهًا بالمتابعة المستمرة للحضور والانضباط.

كما شدد الوزير على تطبيق لائحة التحفيز التربوى والانضباط المدرسى، وذلك لتحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية المناسبة، وخلق بيئة مدرسية آمنة .

وأثناء زيارته، التقى الوزير بعدد من المعلمين، وتحدث معهم حول ضرورة الاهتمام بكراسة الحصة، والالتزام بكتابة الواجبات على السبورة ونقل الطلاب في كراساتهم، ومتابعة حل الواجبات.

كما التقى الوزير بعدد من أولياء الأمور أمام بعض المدارس، وأدار حورًا معهم حول انضباط وحضور الطلاب في المدارس، مؤكدا حرص الوزارة على تحقيق عملية تعليمية منضبطة.





جولة وزير التربية والتعليم فى مدارس منطقة حدائق القبة بالقاهرة



وزير التربية والتعليم مع الطلاب