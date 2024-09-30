شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: تعليم الإسعافات الأولية مساهمة فى بناء مجتمع أكثر قدرة على الصمود والان مع تفاصيل الخبر

تقدمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري، مبادرة الهلال الأحمر المصري بعميق الشكر للسيدة الأولي، انتصار السيسي، على دعمها المستمر للهلال الأحمر المصري ولكل الأنشطة التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري والتي شهدت طفرة كبيرة تحت رعاية السيدة الأولي.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه بالتزامن مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية يطلق الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة "بإيديك تنقذي حياة " تحت رعاية السيدة الأولي السيدة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية، لتدريب الرائدات الاجتماعيات، واللاتي يعتبرن حجر الزاوية في تحقيق تغيير إيجابي وملموس في الوعي والسلوك المجتمعي، بالإضافة إلى قدرتهن على التأثير فى أفراد مجتمعهن بما لديهن من مهارات الاتصال الفعال؛ تأهلهن لكسب ثقة مجتمعاتهن.



وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري، قد أطلقت مبادرة الهلال الأحمر المصري " بإيديك تنقذي حياة " بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لرفع وعي الرائدات الاجتماعيات في مجال الإسعافات الأولية.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه كان من الضرورى أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري باستهداف هذه الفئة ليكن خير رُسل فى نقل المباديء الأساسية الصحيحة فى الإسعافات الأولية فى مجتمعاتهن حتى يكون فى كل بيت مسعفة متطوعة لتقديم هذه الخدمة الإنسانية، وذلك لأن الإسعافات الأولية هو عمل إنساني حيوي، يجب على الجميع السعي نحو زيادة معرفتهم بقواعده، للمساهمة في الحد من الألم الذي ينتج بسبب الإصابة، ومنع حدوث أي مضاعفات تهدد حياة الشخص المصاب.



وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن تعليم الإسعافات الأولية يعد مساهمة فى بناء مجتمع أكثر قدرة على الصمود فى ظل ما قد يواجه من أزمات وحالات طوارئ قد تؤثر على الحياة، كما أنه وعلى مدار هذه السنوات الطويلة الماضية ، عملت الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر على مستوى العالم بدور مؤثر فى تطوير وتحديث برامج الإسعافات الأولية، ومن هذا المنطلق ساهم الهلال الأحمر المصرى بدور فعال في هذا الشأن.



إطلاق مبادرة إيديك تنقذى حياة لرفع وعى الرائدات الاجتماعيات بالإسعافات الأولية



التدريب على مبادرة بإيديك تنقذى حياة (2)



التدريب على مبادرة بإيديك تنقذى حياة لرفع وعى الرائدات الاجتماعيات بالإسعافات الأولية



التدريب على مبادرة بإيديك تنقذى حياة



الدكتورة مايا مرسى تطلق مبادرة بإيديك تنقذى حياة لرفع وعى الرائدات الاجتماعيات بالإسعافات الأولية



الدكتورة مايا مرسى تطلق مبادرة الهلال الأحمر المصىرى بإيديك تنقذى حياة لرفع وعى الرائدات الاجتماعيات بالإسعافات الأولية



بإيديك تنقذى حياة مبادرة لرفع وعى الرائدات الاجتماعيات بالإسعافات الأولية



جانب من إطلاق مبادرة بإيديك تنقذى حياة لرفع وعى الرائدات الاجتماعيات بالإسعافات الأولية



جانب من فاعلية إطلاق مبادرة لرفع وعى الرائدات الاجتماعيات بالإسعافات الأولية



خلال إطلق مبادرة بإيديك تنقذى حياة لرفع وعى الرائدات الاجتماعيات بالإسعافات الأولية



رفع وعى الرائدات الاجتماعيات بالإسعافات الأولية



مبادرة الهلال الأحمر المصىرى بإيديك تنقذى حياة لرفع وعى الرائدات الاجتماعيات بالإسعافات الأولية



مبادرة بإيديك تنقذى حياة لرفع وعى الرائدات الاجتماعيات بالإسعافات الأولية



وزيرة التضامن تطلق مبادرة بإيديك تنقذى حياة لرفع وعى الرائدات الاجتماعيات بالإسعافات الأولية



وزيرة التضامن تطلق مبادرة الهلال الأحمر المصىرى بإيديك تنقذى حياة لرفع وعى الرائدات الاجتماعيات بالإسعافات الأولية