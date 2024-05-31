مكافحة المخدرات تُسقط شبكة دولية لتهريب الكبتاجون في مصر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية عن إحباط محاولة تهريب كمية هائلة من عقار الكبتاجون لخارج البلاد.

وفقًا للمعلومات والتحريات، كانت العناصر الإجرامية تعتزم إخفاء العقاقير المخدرة داخل مخازن سرية موجودة داخل طلمبات رفع المياه، بتنسيق مع أجهزة أمنية أجنبية.

ألقى رجال الأمن القبض على العناصر وهم في مخزن بمحافظة الشرقية، حيث كان بحوزتهم 1,250 مليون قرص مخدر لعقار الكبتاجون بالإضافة إلى مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية. تبلغ قيمة المضبوطات المالية حوالي 87.5 مليون جنيه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين وتولت النيابة التحقيق.