شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الري تاريخ بدأ 1836 فى قسم الأشغال العمومية بديوان المدارس.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزارة الموارد المائية والري، هي الوزارة المختصة بادارة الموارد المائية في مصر وخاصة نهر النيل ولها تاريخ طويل بدأ منذ 1836 عندما تم انشاء قسم الأشغال العمومية التابع لديوان المدارس في عهد محمد علي باشا.

و في عام 1857 أنشئت نظارة الأشغال العمومية حيث كانت تضم العديد من المصالح مثل السكة الحديد والتلغراف والمساحة والإسكان والزراعة وميناء الاسكندرية والآثار ودار الأوبرا وحديقة الحيوان وحديقة الأسماك والصرف الصحى وذلك بالإضافة إلى الرى.

وتغير المسمى في عام 1914 من نظارة الأشغال العمومية إلى وزارة الأشغال العمومية مع احتفاظها بالمهام الخاصة بالمساحة وميناء الاسكندرية والآثار ودار الأوبرا والصرف الصحى والأرصاد والظواهر الطبيعية ومرصد حلوان وذلك بالإضافة إلى الرى.

و صدر القرار الجمهورى رقم 301 لسنة 1964 في عام 1964 بشأن تغيير الحكومة وقصر أنشطة الوزارة على أعمال الرى والصرف ولذلك أطلق عليها وزارة الرى، وبعدها بسنوات صدر قرار جمهورى اخر يحمل رقم 587 لسنة 1977 فى عام 1977 بشأن إضافة مهام استصلاح الأراضى إلى الوزارة و سميت وزارة الرى واستصلاح الأراضى لكن بعدها بعامين وتحديدًا فى 1978 صدر القرار الجمهورى رقم 365 لسنة 1978 بشأن إعادة مسمي الوزارة إلى وزارة الري وقصر أنشطة الوزارة على أعمال الرى والصرف.

وفى عام 1987 صدر القرار الجمهورى رقم 449 لسنة 1987 بشأن تعديل مسمي الوزارة إلى وزارة الأشغال العامة والموارد المائية، وبعد سنوات وتحديدًا في عام 1999 صدر القرار الجمهورى رقم 409 لسنة 1999 بشأن تعديل مسمى الوزارة إلى وزارة الموارد المائية والرى.