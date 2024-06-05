تفاصيل مهمة عن مدارس التمريض والمتفوقين للحاصلين على الشهادة الإعدادية

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القاهرة - سامية سيد - تعتبر مدارس التمريض والمتفوقين بدائل مهمة للثانوية العامة، ونقدم فى التقرير التالى تفاصيل مهمة عن نظام الدراسة بهذه النوعية من المدارس:

- مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem

تعتبر الدراسة فى مدارس المتفوقين ذات طبيعة خاصة، حيث تقوم المناهج على التكامل وموجهة لحل المشكلات فى مصر، كما لا توجد كتب دراسية بالمعنى المفهوم لدى الطالب بل تعتمد على البحث فى عدة مصادر تعليمية مرتبطة بالموضوعات التى يدرسها الطالب فى كل مادة، ودرجة الطالب منها 60% مخصصة للمشروع الذى يقدمه الطالب خلال الدراسة و40% على المواد العلمية ، ويستطيع الطالب العمل على هذه المشروع منفردا أو مع مجموعة من زملائه، وكل ترم يناقش الطالب تحديا من خلال المشروع الذى يقوم به.



كما أن المواد الدراسية متكاملة يطبقها الطالب على المشروعات العملية والبحثية، والطالب يتعلم أيضا فى المعامل وبالتالى دائما يتأكد من صحة النتائج التى يقوم بها من خلال المعلمين مدرسى المواد، أما الشق النظرى للطالب يطبق على ما تم إنجازه فى المشروع البحثى، وطريقة الدراسة فى المدرسة قائمة على التعلم النشط، وتوفر المدارس للطلاب مجموعة من الخدمات التى يحتاجها لدراسته وإقامته، منها مبنى للإقامة مجهز بأسرة ودواليب، إضافة إلى خدمة الإنترنت، كما يحصل الطالب على 3 وجبات فى اليوم والمعامل لكل التجارب وجهاز لاب توب.

وتعد مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا من أفضل المسارات الدراسية والتعليمية للحاصلين على الشهادة الإعدادية، حيث تركز الدراسة فيها على بناء جيل قادر على التفكير والتطور التكنولوجى وإعداده لاحتياجات العصر من خلال التعلم القائم على المشروعات وتنوع مصادر المعرفة حيث يقوم الطالب بالاعتماد على مهارات البحث والمراجع المختلفة ومن ثم يتم تنمية مهارة البحث لدى الطلاب بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا ومن ثم تعزيز التحاق خريجها بسوق العمل.



ويتم فتح باب التقدم لمدارس المتفوقين بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، ويتم التقديم إلكترونيا على موقع الوزارة، وسوف يتم السماح بالتقدم لمدارس المتفوقين للطلاب الحاصلين على مجموع يعادل 98% فأكثر من المجموع الكلى، ولا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية فى مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هى اللغة «الإنجليزية - الرياضيات - العلوم»، كما يمكن للطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية بمجموع يعادل 95% فأكثر من المجموع الكلى، التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين بشرط حصوله على الدرجة النهائية فى مادة واحدة فقط على الأقل من ثلاث مواد هى اللغة الإنجليزية - الرياضيات – العلوم.

- مدارس التمريض

مدارس التمريض هى أحد البدائل المهمة للثانوى العام، تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، ويتم فتح باب التقدم لها بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية، ويبلغ عدد مدارس التمريض على مستوى الجمهورية 374، وعملت وزارة الصحة على تطوير عددا من الشعب والتخصصات بالمعاهد الفنية الصحية والتى تضمنت الأشعة والتصوير الطبى، بالإضافة إلى شعبة المختبرات، ويجرى العمل على تطوير شعبتى المراقب الصحى والتسجيل الطبى.



- شروط الالتحاق بمدارس التمريض



الحصول على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها فى نفس العام، ودراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية، وأن يكون المتقدم مصرى الجنسية، وأن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة الحاصل منها على الشهادة، وأن يجتاز الطالب اختبارات التمريض بعد الإعدادية بنسبة لا تقل عن 70% والتى تشمل قياس مستوى اللغة العربية، والإنجليزية، والتعامل مع الحاسب الآلى، واجتياز كشف الهيئة والذى يتضمن، اختبار نفسى والتناسق بين الوزن والطول ومهارات التواصل والمعلومات العامة المظهر العام- سلامة النطق، مع اجتياز الكشف الطبي، كشف نظر وباطنى، واختبار مخدرات، على أن يتم توقيع الكشف الطبى للطلاب المقبولين فقط، ولا يعتبر الطالب مقبولًا إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة، بعدها يقدم الطالب المستندات الأصلية، خلال الموعد الذى تحدده مديرية الصحة التابع لها.

- "معهد دون بوسكو"

من الفرص التعليمية المهمة للحاصلين على الشهادة الإعدادية، الالتحاق والتقديم على معهد السالزيان أو دون بوسكو بالقاهرة، ويحصل الطالب على دبلوم رسمى معترف به من قبل السلطات الإيطالية والأوروبية والمصرية ويعمل النظام التعليمى فى معهد دون بوسكو القاهرة على إعداد فنيين وتقنيين مؤهلين على مدار دورة أكاديمية منتظمة مدتها 5 سنوات أو دورة أكاديمية مدتها 3 سنوات.



ومن أبرز التخصصات فيه «تقنى الكهرباء ـ تقنى ميكانيكيا ـ تقنى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ـ فنى الكهرباء ـ فنى الميكانيكا انتاج ـ فنى ميكانيكا سيارات ـ فنى الخراطة واللحام».



ويعتبر دون بوسكو، ضمن إحدى المدارس الثانوية الصناعية الإيطالية فى مصر، والبديلة للثانوية العامة، والدراسة بمعهد دون بوسكو تكون باللغة الإيطالية، ويمتلك المعهد مجموعة من أعضاء هيئة التدريس الإيطاليين والمصريين، حيث يتعلم الطلاب من اليوم الأول باللغة الإيطالية ليستطيع الطالب التأقلم على طبيعة الدراسة، ويمنح معهد السالزيان دون بوسكو، الطلاب عند التخرج شهادتين، الأول مصرية والأخرى إيطالية، ومعترف بهما من الدولتين، ويتم التقديم على المعهد بعد امتحانات الشهادة الإعدادية ويحتاج لمجموع درجات قرابة الـ«220 درجة».