شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد: التوصل لاتفاق الخبراء مع مصر وإتاحة شريحة بـ820 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال صندوق النقد الدولى، اليوم الخميس، إنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بين صندوق النقد الدولى والسلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".

وأضاف صندوق النقد الدولى فى بيان صادر عنه، أن الاتفاق على مستوى الخبراء سيعرض على المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، للموافقة وهو ما يتيح صرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار.