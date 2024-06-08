"دنيا" تطلب خلع زوجها: "كسر لي مبرد الأظافر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدمت "دنيا م."، (27 سنة)، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطلب فيها خلع زوجها بعد 4 أشهر فقط من الزواج، مبررة طلبها: "كسرلي مبرد الأظافر".

تقول الزوجة في دعواها التي حملت رقم 2097 لسنة 2023، بأنها تزوجت من "هشام ع."، (32 سنة)، زواج قائم على مصلحة عمل بين الأسرتين، وعاهدها الرجل أمام الجميع بحمايتها وحبها وسعادتها طوال الحياة لكنه فعل غير ذلك.

تضيف الزوجة: "طلع عصبي وبيتخلق على أتفه الأشياء وكلما حاولت الابتعاد عنه بكلمة طيب وحاضر يرد قائلاً: "بتعصبني نفذي من غير كلام"، وينتهى الحديث بيننا في وقتها.

تشكو السيدة زوجها: "لم أقوم بترتيب غرفة الأطفال بعد خروجه منها لشعوري بالتعب في ذلك اليوم، فقام بضربني وكسر مبرد الأظافر في جسمي خلال الشجار بيننا، وستر ربنا لم يحدث غير كدمات بسيطة، فطالبته بالطلاق لكنه رفض فنقلت إقامتي بمنزل أهلي.

وأشارت الزوجة إلى أنها لجأت إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة لرفع دعوى خلع للضرر منه، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.