التموين: ضخ 150 طنًّا يوميًّا من اللحوم الطازجة بـ1500 منفذ متنوع - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة استعدت جيدًا لعيد الأضحى المبارك.

وكشف تقرير تلقاه الوزير من الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن زيادة ضخ اللحوم الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بما يقارب 150 طنًّا يوميًّا منها، وضخ 5 آلاف رأس من اللحوم الضأن المبردة و5 آلاف رأس خراف حية تم ضخها بالشوادر التي جهزتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين ومعاون الوزير، إن الوزارة أنشأت غرفة عمليات مركزية لمتابعة توافر السلع والحالة التموينية من توافر الخبز المدعم والسياحي، والالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، وصرف السلع التموينية وأسطوانات الغاز ومحطات الوقود.

ونوه كمال بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين والإدارات التابعة أيضًا.

وأكد المتحدث الرسمي أن المجمعات الاستهلاكية تعمل يوم وقفة عيد الأضحى المبارك، وأول وثاني وثالث أيام العيد، بالإضافة إلى ضخ 180 ألف طن سكر بالمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى 60 ألف طن زيت طعام، و20 ألف طن مكرونة، و15 ألف طن أرز، مؤكدًا أن الدكتور علي المصيلحي وجه مديريات التموين والأجهزة الرقابية بالوزارة بالمرور الدائم على كل الأنشطة التموينية والأسواق؛ للتأكد من وفرة السلع وجودتها.