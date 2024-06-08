وزير الصحة يعلن تطبيق منظومة ميكنة الغسيل الكلوي بمستشفيات مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى الحمام المركزي، بمحافظة مطروح، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتزامن مع قرب احتفالات عيد الأضحى المبارك، وزيادة تردد المواطنين على المدن الساحلية خلال فصل الصيف.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تابع سير العمل في تطبيق منظومة ميكنة الغسيل الكلوي، حيث تعد مطروح أولى المحافظات التي تطبق المنظومة داخل مستشفياتها، حرصًا على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتابع "عبد الغفار"، أن الوزير اطلع على مستجدات العمل في تطبيق بمنظومة ميكنة الغسيل الكلوي بمستشفيات (الحمام المركزي، ومطروح العام، والسلوم، والنجيلة المركزي، وبراني، وسيوة المركزي، والضبعة المركزي، والعلمين)، حيث تم إجراء 392 جلسة من خلال المنظومة المنظومة منذ بداية تشغيل المنظومة.

وأضاف "عبد الغفار"، أن الوزير تفقد أقسام مستشفى الحمام المركزي، للاطمئنان على توافر جميع الخدمات الطبية، كما اطلع على كفاءة تشغيل كافة الأجهزة الطبية بالمستشفى، حيث تبين تعطل بعض أجهزة التنفس الصناعي، وماكينات الغسيل الكلوي، وفي هذا الصدد وجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة للأجهزة المعطلة ودخولها الخدمة خلال الأسبوع الجاري.

وقال إن الوزير تفقد العيادات الخارجية بالمستشفى والتي تقدم الخدمات الطبية في تخصصات (باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، طب العيون، نساء وتوليد، جراحة مسالك، كُلي، أمراض جلدية، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبتسرين، جهاز هضمي وكبد، جراحة الفم والأسنان، رعاية مركزة، جراحة العظام).

وأكد أن الوزير حرص خلال جولته بمستشفى الحمام المركزي، على التحدث مع المرضى والمترددين على المستشفى للوقوف على مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم.

وذكر "عبد الغفار"، أن مستشفى الحمام المركزي يعمل بطاقة 84 سريرًا من ضمنهم 16 سرير رعاية مركزة، و24 ماكينة غسيل كلوي، و2 غرفة عمليات، و5 حضانات، و22 سرير داخلي، و13 سرير استقبال.