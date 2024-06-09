عروسة تطلب الخلع: اتجوزني غصب وهجرني علشان بنت الجيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "هبة. ح"، 30 سنة، ربة منزل، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطلب فيها خلع زوجها، مبررةً طلبها: "تجوزني 6 شهور.. وساب البيت ومشي".

قالت الزوجة في دعواها التي حملت رقم 1579 لسنة 2023، بإنها تزوجت من "خالد. ف"، 36 سنة، زواج تقليدي، بعد ترشيحه من والدها، وجدته شاب مهذب و متعلم ومحترم وميسور مادياً، تمت الزيجة خلال شهرين فقط.

تضيف الزوجة في حديثها لمصراوي قائلاً:" طلع متجوزني غصب من أهليته وبعد إتمامه الشهور الأولى من الزواج في سعادة متقلبة وكان تبريري لحاله "يمكن شغله في مشاكل"، لكنه بيحب عاوز يسيب بيت الزوجية حتى يكن قادر على التصرف بحرية.

تشكو الزوجة: "زوجي ترك البيت بدون مقدمات ومبررات بعد إتمام 4 أشهر على زواجنا، وكلما حاولت التواصل معه يغلق هاتف ويرفض الرد، هجرني شهرين وسمعت بعدها بحبه من بنت الجيران عند بيتهم ويريد الزواج منها، طالبته بالطلاق ولم ينتبه لكلماتي.

فلجأت الى محكمة الأسرة بمصر الجديدة لرفع دعوى خلع للضرر منه، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.