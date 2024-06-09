قتل شقيقيه وأضرم النيران بالمنزل.. تفاصيل جريمة عائلية هزت أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشفت أجهزة الأمن بولاية إلينوي الأمريكية ملابسات مقتل شقيقين داخل منزل والدتهما وإضرام النيران في المنزل، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقهما الأصغر.

الأربعاء الماضي؛ تمكن سكان بولاية إلينوي الأمريكية من السيطرة على حريق شب داخل منزل، وعثروا على جثتي مارك وجون أوستويك، مقتولين بالرصاص، داخل منزل والدتهما.

انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن المجني عليهما توفيا نتيجة إصابتهما بطلقات نارية، وأن المتهم أضرم النيران في المنزل لإخفاء معالم جريمته.

أسفرت جهود أجهزة الأمن أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليهما، تم ضبطه في حال اختبائه بحديقة في سانت لويس بولاية ميسوري.