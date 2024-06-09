بسبب الميراث.. ضبط شخص اعتدى على شقيقه "المُعاق" ووالدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام بعض الأشخاص بالتعدي على شقيقهم "من ذوي الاحتياجات الخاصة" ووالدته بالضرب ببني سويف.

كانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام بعض الأشخاص بالتعدي على شقيقهم "من ذوي الاحتياجات الخاصة" ووالدته بالضرب ببني سويف.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجاري ورد بلاغ لقسم شرطة بني سويف من (أحد الأشخاص "من ذوي الاحتياجات الخاصة" والدته "مسنة" مُصابان بكدمات متفرقة)، وقررا بقيام شقيقيه بالتعدي عليهما بالضرب مُحدثان إصابتهما لخلافات بينهم حول الميراث، أمكن ضبط المشكو في حقهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.